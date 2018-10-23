На Тернопільщині загинув чоловік, травмувавшись мотоблоком (фото)

Правоохоронці відпрацьовують кілька версій нещасного випадку.

На Тернопільщині загинув чоловік, травмувавшись мотоблоком.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещастя трапилося в селі Ілавче Теребовлянського району 22 жовтня близько 14.40.

За даними правоохоронців, звук увімкненого мотору та відсутність на подвір'ї самого господаря привернув увагу сусіда. Коли чоловік зайшов на територію господарства, то побачив заведений мотоблок, а під ним свого знайомого. Останній ознак життя не подавав. Сусід викликав поліцію.

Правоохоронці відпрацьовують кілька версій, зокрема, що чоловік йшов за мотоблоком, тримаючись за ручки та увімкнувши задню передачу. В якийсь момент, можливо, загиблий занадто сильно натиснув на газ, техніка вирвалася і збила загиблого.

Інша версія – потерпілого могло прихопити серце під час роботи.

Що стало причиною смерті 58-річного чоловіка встановить судово-медична експертиза.

Наразі даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинили смерть).