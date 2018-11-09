На Тернопільщині до планування заходів з відзначення на теренах області річниці Дня Гідності залучили батьків загиблих героїв

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна підписав розпорядження про відзначення на теренах області річниці Дня Гідності та Свободи.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, комплекс заходів вшанування полеглих героїв буде розроблено спільно з членами родин загиблих.

«Це ключова подія в новітній історії української державності, адже подвиг українців, які віддали своє життя на Майдані, прирівнюється до подвигу наших хлопців, які загинули на передовій, обороняючи українську землю від російського окупанта. Я дякую батькам наших Героїв, шести вихідців з Тернопілля, зокрема, за їхню жертовність. Головне завдання органів державної влади зробити все для того, аби зберегти світлу пам’ять про цих хлопців і найголовніше – донести правду усіх, хто у майбутньому працюватиме над історією українського народу», – зазначив Барна під час зустрічі з батьками загиблих героїв Небесної Сотні Володимиром Голоднюком та Ігорем Слободяном.

Батько загиблого Устима Голоднюка запропонував розділити заходи на два етапи.

«Листопадові дні не повинні бути траурнимими, адже український народ повстав проти свавілля тодішньої влади, захистив свою честь, гідність та європейське майбутнє України. Натомість лютневі про події, під час яких загинули десятки мінтингувальників, варто було б нагадати показами у кінотеатрах фільмів на зразок «Зима, що нас змінила», – запропонував Голоднюк.

Очільник області подякував батькам за ініціативу зібрання родин героїв Небесної Сотні на території області.

«Указ Президента України Петра Порошенка від 24 жовтня 2018 «Про відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи» повинен слугувати дороговказом для усіх без винятку органів місцевого самоврядування, керівництва шкіл та вишів. Саме тому ми поставили собі за мету сформувати обласний організаційний комітет, у який запрошуємо всі родини наших героїв, аби спільно розробити комплекс заходів, що відбуватимуться на теренах області круглорічно», – сказав Барна.

Зараз на території області налічується 75 об’єктів, пов’язаних з героїзацією людей, які віддали своє життя на майдані Незалежності під час Революції Гідності. Це – пам’ятники, алеї, а також вулиці, названі на честь загиблих Героїв.