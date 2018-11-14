За підсумками 10-ти місяців приріст виробництва ВВП сільськогосподарської продукції становить 5,4 %.

Цьогоріч на Тернопільщині очікується рекордний показник урожайності зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив в. о. директора департаменту агропромислового розвитку ТОДА Володимир Стахів.

«Не зважаючи на посушливу весняну кампанію та складні кліматичні умови, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції нарощуються. За підсумками 10-ти місяців приріст виробництва внутрішнього валового продукту (ВВП) сільськогосподарської продукції становить 5,4 %. Урожайність 55 центнерів з кожного гектару — доволі хороший показник. В поточному році аграрії області вироблять 2,5-2,6 млн т валового збору зернових культур», – зазначив Стахів.

Він додав, що останні 5-6 років щороку спостерігається до 30% росту виробництва ВВП.

Станом на 1 листопада аграріями області вироблено ВВП на суму 8,3 млрд грн (на 426 млн грн більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року).

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«Є можливість вийти на показники базового 1990 року, коли виробництво аграрної продукції в області становило 9,5 млрд грн ВВП. Таким результатам, насамперед, сприяє модернізація виробництва, а також впровадження нових технологій вирощування сільськогосподарської продукції», – зазначив Стахів.

За його даними, наразі завершується збір кукурудзи та цукрових буряків. Останніх зібрано 1,5 млн т, з яких вироблено понад 150 тис. т цукру.

Стахів також відзначив, що цього річ в оптимальні терміни вдалося провести посівну кампанію озимини.

«Усіма категоріями господарств посіяно майже 200 тис. га зернових та озимих культур, що становить 100 % від прогнозованого обсягу», — зазначив в. о. директора департаменту агропромислового розвитку.