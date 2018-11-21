У Тернополі вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та загиблих на сході України

У Тернополі близько 400 осіб вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та загиблих на сході України

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості з нагоди Дня Гідності та Свободи відбулися біля пам’ятника Небесній Сотні. Участь в заході взяли представники влади, громадськості, духовенства та військові.

«Перші майдани розпочалися саме у нас, на Тернопіллі. Згодом мільйони українців стали на захист фундаментальних цінностей, за які наші герої віддали життя. Люди продемонстрували сильну європейську позицію, а також вибір вільної України на противагу тому, що намагався нав’язати тодішній злочинний режим», – зазначив голова ТОДА Степан Барна під час виступу.

Він додав, що сьогодні також слід вшанувати пам'ять близько сотні бійців, які загинули під час російсько-української війни.

«Наші герої назавжди змінили хід історії. Низько схиляємо голови перед їхніми матерями та родинами», – сказав Барна.

Після поминальної панахиди присутні поклали квіти до пам’ятника Небесній сотні та вшанували Героїв хвилиною мовчання.

Також очільник області поклав квіти на алеї Героїв на Микулинецькому кладовищі, а також у Збаражі вшанував пам’ять Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка та загиблих бійців АТО Тараса Михальського і Юрія Горайського.