На Тернопільщині патрульні у перший день використання TruCAM оштрафували 7 водіїв за перевищення швидкості (фото)

Більшість водіїв визнавало свою провину.

На Тернопільщині патрульні у перший день використання TruCAM оштрафували 7 водіїв за перевищення швидкості.

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Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, протягом вчорашнього дня поліцейські зробили заміри швидкості 80 автомобілів приладом TruCAM на автодорозі М-09 (Тернопіль-Львів-Рава-Руська). Найвищу швидкість, яку вони зафіксували, складала 91 км/год.

7 водіїв перевищили швидкість більше, ніж на 20 км/ год, тому на них винесли постанови за ч. 1 ст. 122 КУпАП.

Більшість водіїв визнавало свою провину, погоджувалися з результатом і пояснили, що поспішали, не помітивши знаку.