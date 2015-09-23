Мер Тернополя запропонував "Шахтарю" проводити домашні матчі чемпіонату та Кубку України
16:39, 23 вересня 2015Тернопіль
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Сергій Надал спробував "завербувати" команду Луческу одразу після виходу з літака.
Луческу розгляне пропозицію мера Тернополя shakhtar.com
Донецький "Шахтар" прибув до Тернополя на кубковий матч проти місцевої однойменної команди. Міський голова Сергій Надал просто в аеропорту провів переговори з головним тренером "гірників" Мірчею Луческу, в яких вмовляв його проміняти Львів на Тернопіль, повідомляє Проспорт.
Мер запевнив керманича донеччан, що команді будуть надані усі необхідні умови, а кожен матч буде супроводжуватися аншлагами.
Повідомляється, що якщо Луческу сподобається якість газону і прийом місцевих уболівальників, то поєдинок чемпіонату України з "Чорноморцем" 3 жовтня "гірники" можуть зіграти саме у Тернополі.
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