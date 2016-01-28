На Тернопільщині відкрили очисні споруди, реконструкція яких коштувала майже 6 мільйонів гривень

к повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у церемонії відкриття взяли голова обласної державної адміністрації Степан Барна, міський голова Хоросткова Степан Гладун, представники місцевої влади.

«З 1998 року в Хоросткові припинили повноцінно функціонувати очисні споруди, усі стоки життєдіяльності потрапляли у річку Тайна, з якої населення отримувало неякісну воду. Реконструкція очисних споруд дозволила вирішити проблему якісної питної води не лише для хоростківчан, але й жителів прилеглих населених пунктів. Потужність даної очисної системи становить 250 м куб. за добу», – зазначив під час відкриття Барна.

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Він додав, що реалізувати проект вдалося завдяки співфінансуванню місцевого бюджету, екологічного фонду обласної ради та державного Фонду регіонального розвитку, який виділив 4 млн грн.

З 2011 по 2014 рік на будівництві було освоєно 1,3 млн грн, у 2015 – 4,5 млн грн.

Довідка УНІАН. Хоростків — найбільше промислове місто Гусятинського району Тернопільської області.