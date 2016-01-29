Мешканців Тернополя запрошують провести добу в СІЗО КДБ

Як повідомляє видання «За Збручем», учасники акції проведуть цю добу у камерах слідчого ізолятора КДБ у Тернопільському історико-меморіальному музеї політичних в’язнів.

Акцію організовує тернопільський осередок Спілки української молоді.

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«Цей захід присвячений річниці бою під Крутами. Ми проводимо це кожного року у музеї політичних в’язнів. Закінчується захід літургією. Ми переглядатимемо фільм про ці події, а також будемо слухати розповіді, читати книжки на цю тему. Передбачена також зустріч зі священиками. Учасником акції може стати кожен. Потрібно лише зголоситися і виконати певні умови. Цю добу ми проведемо також без мобільного зв’язку та будь яких технічних засобів», – розповів заступник голови тернопільського осередку СУМ Віталій Дзюбак.

Крім того, повідомляється, що на Театральному майдані буде проведено інсценізацію подій під Крутами.