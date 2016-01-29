В Гусятинському районі свиней врятували від перетворення на шашлик

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Тернопільській області, 28 січня о 6:01 на пункт зв’язку 10-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в селі Котівка. Як було встановлено, загорання виникло близько 5:40.

На час прибуття рятувальників полум’я охопило другий поверх господарської будівлі на площі 66 квадратних метрів. Пожежа швидко набирала обертів, існувала загроза перекидання вогню на решту приміщень господарської будівлі та на сусідній житловий будинок, тож всі сили та засоби рятувальники спрямували на захист людського майна.

До гасіння пожежі було залучено чергові караули 22-го державного пожежно-рятувального поста з Копичинець та місцевої пожежної команди села Яблунів. Спільними зусиллями о 6:50 вогнеборці локалізували, а о 7:57 ліквідували пожежу.

Від вогню врятовано дві будівлі та 10 свиней, всього матеріальних цінностей на суму близько 200 тисяч гривень. На місці події загиблих та травмованих не виявлено. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.