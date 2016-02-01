У Тернополі на очах водія вкрали його автомобіль, в якому він залишив ключі

Злодій викрав “Мітсубіші-Лансер”, припаркований біля магазину станції техобслуговування на пр. Злуки.

За даними поліції, власник авто з товаришем вирішили попити кави.

Водій залишив автівку незамкненою та з ключами всередині.

Злодій в цей момент був у магазині. Вийшов, він сів в чужий автомобіль і втік.

Зараз його розшукують правоохоронці.

При цьому вони розмістили на офіційному сайті управління Національної поліції України в Тернопільській області відео з камери спостереження магазина, яка зняла викрадача автомобіля.

Людей, які впізнали злодія, правоохоронці просять телефонувати в поліцію.