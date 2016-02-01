У Тернополі на очах водія вкрали його автомобіль, в якому він залишив ключі
13:56, 01 лютого 2016Тернопіль
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У Тернополі на очах водія вкрали його автомобіль, в якому він залишив ключі. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався 29 січня.
Злодій викрав “Мітсубіші-Лансер”, припаркований біля магазину станції техобслуговування на пр. Злуки.
За даними поліції, власник авто з товаришем вирішили попити кави.
Водій залишив автівку незамкненою та з ключами всередині.
Злодій в цей момент був у магазині. Вийшов, він сів в чужий автомобіль і втік.
Зараз його розшукують правоохоронці.
При цьому вони розмістили на офіційному сайті управління Національної поліції України в Тернопільській області відео з камери спостереження магазина, яка зняла викрадача автомобіля.
Людей, які впізнали злодія, правоохоронці просять телефонувати в поліцію.
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