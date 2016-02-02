На Тернопільщині розпочато реєстрацію для участі в найбільшій спортивно-патріотичній тереновій грі

Як повідомили УНІАН в Тернопільському обласному осередку громадської організації "Молодіжний Націоналістичний Конгрес", цього року гра пройде 5-8 травня.

Традиційно вона відбувається у лісовому масиві площею 20 км² на місці найбільшого в історії бою УПА проти НКВС, що стався у 1944 році на межі Рівненської та Тернопільської областей.

Загалом участь у грі візьмуть 400 молодих людей з усієї України.

«Під час гри українці єднаються, усвідомлюючи себе частиною нації, загартовуются морально та фізично, часто виходячи за межі можливого. Як результат, учасники попередніх 13-ох ігор уже показали себе на Майдані, сформувавши відому 14-ту сотню Самооборони. Сьогодні учасники «Гурб-Антонівців» — це волонтери мережі «Вільні Люди», яка діє по всій Україні та доставляє допомогу військовим на передову. Хлопці, які були на «Гурбах-Антонівцях», сьогодні захищають країну у лавах добровольчих батальйонів та ЗСУ», – зазначають в МНК.

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Організатори додають, що учасниками гри свого часу були народні депутати Володимир Парасюк та Олег Медуниця.

Цьогорічна гра присвячена пам’яті Романа Атаманюка, багаторічного учасника “Гурб-Антонівців”, котрий воював у складі 93-ї ОМБ і загинув у травні 2015 року під Донецьким аеропортом унаслідок мінометного обстрілу.

Довідка УНІАН. Гра «Гурби-Антонівці» проводиться з 2003 року Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Молодіжний Націоналістичний Конгрес» з метою пропаганди патріотизму, здорового способу життя, спорту та національної єдності.

Щороку гра відбувається у лісовому масиві біля урочища Гурби, на місці найбільшого бою УПА проти загонів НКВС безперервно протягом 60 годин.

У грі беруть участь 2 курені (команди) та загін диверсантів. Перемогу здобуває курінь, який зумів захопити прапор супротивника та здобути найбільшу кількість балів - «життів» суперника, якими є пов’язки на рукаві.