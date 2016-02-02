Завтра тернопільські школярі вийдуть на навчання після карантину

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, 3 лютого навчальний процес також буде відновлено в початкових школах Тернополя, гуртках, ліцеях та позашкільних установах.

Відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді.

"Ситуація залишається складною. Проте, беручи до уваги, що сьогодні знизилися показники захворюваності, спеціальна комісія рекомендує розпочати навчання у школах", - сказав заступник міського голови Леонід Бицюра.

За його даними, навчальні заклади будуть проводити детальний збір інформації щодо відсутніх під час навчального процесу дітей із зазначенням причини.

Медичні заклади та санепідстанція, у свою чергу, продовжать моніторити ситуацію щодо захворюваності у Тернополі, адже загалом ситуація залишається нестабільною.

У міськраді також повідомили, що відпрацьовувати тернопільські школярі за пропущені навчальні дні будуть п’ять днів весняних канікул, 6 та 20 лютого, 5 та 12 березня.

Решту навчального матеріалу, яку не вдасться відпрацювати у ці дні, буде надолужено додатковими уроками та більшим обсягом матеріалу.

Як повідомляв УНІАН, через різкий ріст захворюваності на грип та ГРВІ з 18 січня навчання в загальноосвітніх та початкових школах, гуртках, ліцеях та позашкільних установах Тернополя було припинене.

Згодом карантин двічі продовжували на невизначений термін.