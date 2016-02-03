Тернопільська обласна лікарня отримала від благодійного фонду дороговартісне медичне обладнання (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі департаменту охорони здоров’я ТОДА, зокрема отримано спостережну апаратуру (монітори), рентгенівське обладнання, концентратори кисню, які є незамінними для киснетерапії у комплексному лікуванні дихальної недостатності, дефібрилятори, розхідні матеріали.

Найвагомішим серед отриманого обладнання є операційний нейрохірургічний мікроскоп і часткова нейронавігаційна система (модульний блок).

«Це складний комп’ютерний прилад, що дозволяє з точністю до одного міліметра встановлювати положення хірургічних інструментів в голові пацієнта під час операції. Навігаційні технології дозволяють точно потрапити в мішень при виконанні біопсій, уникати контакту хірургічних інструментів з важливими анатомічними структурами й не допустити їх пошкоджень. Навігація дозволяє контролювати повноту видалення пухлин головного мозку», – зазначив заступник головного лікаря з хірургії та інноваційних технологій обласної лікарні Віктор Запорожець.

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Він додав, що при виконанні операцій на хребті навігація дозволяє замінити інтраопераційні рентгенівські зображення на віртуальні навігаційні, що дає можливість контролювати положення та правильність установки хребетних імплантатів, зменшує вірогідність пошкодження спинного мозку, різко зменшує рентгенівське навантаження на хворого та бригаду хірургів.

Досі такого обладнання у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні не було.

«Наявність операційного нейромікроскопа та нейронавігації дозволить проводити надвисокі оперативні втручання як на спинному мозку, так і на головному. Також це розширить можливості медиків у проведенні малоінвазивних операцій по репозиції кісток», – зазначив головний лікар медзакладу Василь Бліхар.

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Вартість медобладнання – понад 300 тис. грн. Окрім того, отримані монітори вартують до 500 тис. грн.

«Обладнання не нове. Проте тестоване та на місці прийшло сервісне обслуговування. Воно відповідає усім вимогам та стандартам», – запевнив Бліхар.

За його словами, отримання безкоштовної гуманітарної допомоги з Франції стало можливим завдяки сприянню облдержадміністрації та облради.

Зокрема, завдяки представникам місцевої влади вдалося залучити благодійників, які допомогли оплатити 5 тис. євро за розмитнення благодійного вантажу.