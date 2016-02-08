Громадська рада при департаменті освіти ТОДА наполягає на звільненні директора ВПУ, в якому принижують дітей

Як повідомила УНІАН голова громадської ради, відповідне рішення було прийнято на засідання ради 5 лютого і скеровано його департаменту освіти.

За її словами, громадська рада засудила антипедагогічні дії директора ВПУ та висловила переконання, що його діяльність дискредитує професію вчителя, завдає шкоди психічному здоров’ю дітей, а нав’язуванням антипедагогічних, авторитарних методів роботи, деморалізує педагогічний колектив.

«Зважаючи на те, що А.В.Каплун не тільки не визнає своїх помилок, а ще й хизується своїми антинауковими методами, продовжує погрожувати студентам, змушує відмовлятися від своїх свідчень, погрожує батькам, журналістам, демонструючи неадекватну агресивну поведінку, окрім звільнення варто заборонити йому подальшу педагогічну діяльність», – йдеться в резолюції громадської ради.

У ній також наголошується, що в колективі училища є педагоги, які уже потрапили під негативний вплив директора і на даний час створюють не меншу загрозу для психічного здоров’я студентів, запроваджуючи «каплунівські методи».

«З метою профілактики подальших інцидентів, департаменту освіти варто організувати для педагогічного колективу училища курс просвітницьких лекцій з педагогіки та психології з обов’язковим іспитом. Провести дострокову переатестацію. Одностайним рішенням Громадська рада при департаменті освіти і науки Тернопільської ОДА наполягає на звільненні з посади директора Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі А.В. Каплуна», – йдеться в резолюції.

Чорна також нагадала, що 9 червня 2015 року на засіданні Громадської ради уже розглядалося питання по фактах зловживань службовим становищем директором ВПУ.

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«Тоді із звернення студентів Тернопільського вищого професійно-технічного училища №1 стало відомо про запровадження директором училища системи матеріальних штрафів «покарання рублем». За порушення дисципліни студентом, директор погрожує виключенням, або пропонує батькам сплатити штраф (повернути стипендію), або ж на визначену суму купити те, що, мовляв, потрібно для училища і написати заяву, що це вони роблять як добровільні внески. Порушення дисципліни в училищі регламентується «Правилами поведінки учнів», які розроблені в цьому ж навчальному закладі і затверджені самим директором. Частина положень цих правил уже самі по собі є посяганням на права та свободу громадянина. Студенти проходять «виробничу практику» безоплатно працюючи поварами, офіціантами в кафе «Марія» по вул. Лозовецька, 24. Кафе надає платні послуги по громадському харчуванні, бенкетах, весіллях», – перелічила порушення, виявлені громадською радою, Чорна.

При цьому управління освіти ОДА, за її словами, тоді на вказані порушення не відреагувало.

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Як повідомляв УНІАН, 1 лютого слідчі Тернопільського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування) з приводу інциденту в училищі Ресторанного сервісу та торгівлі.

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Підставою для відкриття справи став відеоматеріал про неправомірні дії керівника, розміщений в інтернет-мережі. На відео видно, як двоє хлопців училища стоять на колінах на лінійці перед іншими учнями.

У такий спосіб директор ВПУ вирішив покарати їх за паління.

Також слідчими проводиться перевірка фактів можливої примусової праці потерпілих та інших учнів училища.

5 лютого поліцейські ініціювали відсторонення директора від виконання службових обов’язків на період проведення слідства.

Зумовлена дана пропозиція інформацією про те, що після відкритого кримінального провадження директор чинить тиск на учнів, погрожує їм, заставляє батьків учнів писати заяви, що вони не мають претензій до його методів виховання.