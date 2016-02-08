На Тернопільщині рятувальники погасили пожежу в школі

На Тернопільщині горіла школа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла 6 лютого о 15.57 в приміщенні загальноосвітньої школи І-го ступеня в селі Рибники Бережанського району. Читайте такожГромадська рада при департаменті освіти ТОДА наполягає на звільненні директора ВПУ, в якому принижують дітей Вогнем знищено дерев’яне перекриття будівлі на площі 20 м кв, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін будівлі. Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при улаштуванні пічного опалення, матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано двома відділеннями чергового караулу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області. Під час гасіння врятовано будівлю школи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter