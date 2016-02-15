У Тернополі аферисти видурили в продавщиці 8 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до жінки, яка працює в одному з торгових закладів, підійшов незнайомець і почав розпитувати, де можна швидко продати радіодеталі. Мовляв, він приїхав до Тернополя у робочих справах з Білорусії, частину товару продав замовнику, однак частина лишилася.

Продавчиня порадила піти на місцевий ринок.

При цьому у розмову втрутився один з покупців, який попросив показати деталі. Він почав розхвалювати товар, поторгувався, сказав, що йде зніме гроші з картки. Невдовзі повернувся і на очах продавщиці розрахувався за радіодеталі.

В цей момент товаром зацікавився ще один незнаймець. Він теж попросив чоловіка зачекати, поки він принесе з дому готівку, мовляв, живе неподалік.

Коли другий потенційний покупець пішов, чоловік почав нарікати 43-річній жінці, що має всі шанси не встигнути на потяг, і при цьому не хоче втрачати клієнта.

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Відтак переконав продавщицю дати йому готівку за деталі, які незабаром прийде забрати клієнт. При цьому ще зробив знижку, щоб жінка мала з цього якийсь інтерес.

Продавщиця віддала з каси 8 тис. грн, натомість отримала радіодеталі.

Що стала жертвою шахраїв вона зрозуміла після того, як ніхто за деталями не прийшов.

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Правоохоронці, яких викликали на місце інциденту, встановили, що деталі – сумнівної якості.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно ст. 190 ККУ – шахрайство.