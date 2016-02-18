У Тернополі відкрили модернізований Офіс з обслуговування великих платників податків

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області, в даному Офісі здійснюватиметься супровід та обслуговування 25 підприємств, які відповідають критеріям великого платника податків.

Участь у відкритті взяли начальник Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників Олександр Лепетюк, начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат, голова Тернопільської ОДА Степан Барна, керівники великих підприємств.

«Переконаний, що наші фахівці будуть надавати якісні послуги великим платникам податків, а бюджет області відповідно поповниться вагомими коштами. Адже тільки минулого року великі платники Тернопільської області забезпечили надходження до бюджету майже мільярда гривень, що становить 49% від загальних надходжень по області», – сказав під час відкриття Комендат.

Лепетюк зауважив, що перехід у 2016 році всіх великих платників податків на обслуговування в створених Офісах передбачає податкове законодавство.

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«Враховуючи побажання громад в Україні, буде відкрито 5 Офісів з обслуговування великих платників податків. Сьогодні ми відкриваємо третій такий Офіс і сподіваємось, що це сприятиме поліпшенню роботи сервісної складової Державної фіскальної служби і забезпечить її наближення до європейського рівня», – сказав Лепетюк.

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Барна, який привітав представників бізнесу із відкриття Офісу, висловив побажання, щоб із забезпеченням комфортних умов для ведення бізнесу, кількість великих платників податків на Тернопільщині збільшилася в рази.