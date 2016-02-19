На Тернопільщині шкільний автобус отримала школа, учні якої 2 роки змушені були ходити пішки

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, школа раніше мала свій автобус, але в 2014 році транспортний засіб було передано українським військовим в зону АТО.

З того часу в дітей із прилеглих сул виникли проблеми з транспортуванням до навчального закладу.

«Ми дуже раді, що наші школярі з таких віддалених сіл як Вовчківці, Івачева та Нище будуть нарешті відвідувати нашу школу. Багато років вони ходили пішки від 3 до 6 км тільки в один бік через лісову місцевість у селище Новоселище, що у Львівській області, аби здобувати ази науки. Придбання автобуса позитивно вплине і на роботу нашої школи, адже з нового навчального року шкільний поріг переступить додатково 20 учнів», – зазначила директор школи Світлана Денис.

Придбаний за кошти місцевого агропідприємства ТОВ «Зборівські лани» користований автобус освятив священик.

«Не зважаючи на складну ситуацію в нашій державі, спільними зусиллями зроблено добру та корисну справу для наших дітей. Тільки разом ми зможемо подолати усі труднощі, вирішити усі завдання», – сказав під час вручення автобуса голова Зборівської РДА Ігор Яворський.