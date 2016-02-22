На Тернопільщині правоохоронці знайшли водія, який спричинив ДТП  і втік з місця події. 

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталася в селі Матвіївці Шумського району 20 лютого близько 22 год.

На місці пригоди слідчо-оперативна група встановила, що автомобіль невідомої марки зіткнувся зі скутером “Дельта” під керуванням неповнолітнього жителя села Гриньківці, 1999 року народження.

Останній рухався у попутному з автівкою напрямку.

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Унаслідок аварії водій моторолера потрапив до травматологічного відділення районної ілкарні, а його одноліток-пасажир – до реанімаційного.

Потерпілі повідомили, що їх збив великий автомобіль.

Невдовзі слідчі встановили, що неповнолітніх збив автомобіль “Нісан Петрол” місцевої жительки.

За словами власниці іномарки, у момент зіткнення вона перебувала на місці пасажира, а автівкою керував її односелець.

У скоєному вони зізналися і заявили, що після наїзду не зупинилися, бо злякалися.

Подія внесена до ЄРДР за ст. 286 ч. 1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває слідство.