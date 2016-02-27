У Тернополі затримали двох поліцейських за отримання 1,6 тисячі доларів хабара

21:23, 27 лютого 2016
Тернопіль
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 У Тернополі затримали двох поліцейських за отримання 1,6 тисячі доларів хабара. Відкрито кримінальне провадження.

exzk.ru

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, операцію із затримання хабарників провели учора оперативники управління внутрішньої безпеки в Тернопільській області, спільно із співробітниками УСБ України в Тернопільській області та військової прокуратури Тернопільського гарнізону військової прокуратури Західного регіону України.

Спочатку на вул. Живова у Тернополі був затриманий старший оперуповноважений Тернопільського відділення поліції. Майор вимагав та отримав від жителя обласного центру 1,6 тис. доларів за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Затриманий виявив бажання сприяти слідству в розкритті злочину та повідомив, що  частину отриманих грошових коштів  мав передати начальнику  відділення  слідчого  відділу   Тернопільського  відділу поліції.

У ході здійснення контрольованої передачі співробітниками управління внутрішньої безпеки спільно з УСБ та військової прокуратури затримано начальника слідчого відділення.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара).

Досудове розслідування проводить військова прокуратура Тернопільського гарнізону Західного регіону України.

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