На Тернопільщині легківка врізалась в автобус з пасажирами.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася сьогодні вночі на автодорозі «Тернопіль-Кременець», поблизу повороту на село Чорний Ліс.

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Встановлено, що водій «ВАЗ- 2109» виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автобусом «Неоплан».

В момент ДТП у салоні автобуса перебувало 40 пасажирів, ніхто з них не постраждав.

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Тілесні ушкодження отримав лише водій легківки, його госпіталізували у травматологічне відділення Збаразької районної лікарні.

Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП.