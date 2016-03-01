На Тернопільщині легківка врізалась в автобус з пасажирами

16:57, 01 березня 2016
Тернопіль
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На Тернопільщині легківка врізалась в автобус з пасажирами.

ДТП / erve.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася сьогодні вночі на автодорозі «Тернопіль-Кременець», поблизу повороту на село Чорний Ліс.

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Встановлено, що  водій «ВАЗ- 2109» виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автобусом «Неоплан».

В момент ДТП у салоні автобуса перебувало  40 пасажирів, ніхто з них не постраждав.

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Тілесні ушкодження отримав лише водій легківки, його госпіталізували у травматологічне відділення Збаразької районної лікарні.

Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП.

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