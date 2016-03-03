Тернопільська облрада просить керівництво держави підвищити пенсії реабілітованим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні депутатів до президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана та Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка,прийнятому сьогодні на сесії.

За дане звернення проголосували 53 з 55 зареєстрованих депутатів, 2 не голосували.

У зверненні депутати вказують, що соціальний захист реабілітованих осіб здійснюється на основі Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», який прийнятий ще 17 квітня 1991 року, тривалий час не переглядався і на сьогодні його норми уже застаріли.

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«На даний час реабілітовані громадяни - це люди похилого віку, яким понад 75 років, і вони потребують лікування та опіки держави. Протягом тривалого періоду після проголошення незалежності України держава не домоглася встановлення належного рівня пенсійного забезпечення політв’язнів і репресованих осіб. Так, згідно з чинним законодавством доплата до пенсій здійснюється частково: реабілітованим за статтею 1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» у розмірі 54 грн. 40 коп., реабілітованим за статтею 3 цього Закону - у розмірі 43 грн. 52 коп», – йдеться у зверненні.

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Відтак депутати облради закликали керівництво держави розглянути в законодавчому порядку питання підвищення розміру пенсій громадянам, реабілітованим за статтями 1 і 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».