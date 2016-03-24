На Тернопільщині солдата за ухилення від військової служби засудили до 3 років в'язниці

На Тернопільщині солдата за ухиленні від військової служби засудили до 3 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН в прес-служба військової прокуратури Західного регіону України, відповідний вирок виніс Тернопільський міськрайонний суд, визнавши винним військовослужбовця однієї з військових частин Тернопільщини у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 КК України (нез’явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинене в умовах особливого періоду).

У суді було доведено, що солдат з метою ухилитись від проходження військової служби не з’явився із звільнення у розташування частини, а повернувся додому, де 198 діб провів на власний розсуд.

Під час судового розгляду правопорушник вину визнав повністю і в скоєному розкаявся.

Суд врахував усі обставини і засудив військовика до 3 років позбавлення волі.