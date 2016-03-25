На Тернопільщині на дорозі згорів легковий автомобіль

У Тернопільській області на дорозі згорів легковий автомобіль.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася сьогодні о 00:46 на автодорозі Тернопіль–Бучач. Встановлено, що біля с. Зелена Бучацького району виникла пожежа автомобіля марки Dawoo Lanos. Читайте такожУ Тернополі вночі згоріло два автомобілі Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ – 9. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

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