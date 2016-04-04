На Тернопільщині уже на 60% виконали план з набору контрактників до лав ЗСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив обласний комісар Володимир Катинський.

За його даними, один з районів – Зборівський – вже повністю виконав план, а Монастириський та Підгаєцький райони – більш як на 90%.

Найгірші показники – у Заліщицькому районі, де план виконано менше як на 30%, Тернопільському районі – 36%, у Тернополі – менше 50%.

«Зараз все залежить від місцевих рад та громад. Якщо буде належним чином проведено агітаційну роботу, нам вдасться знайти добровольців і тоді не доведеться проводити мобілізацію, не буде загрози зриву посівної в області. В іншому випадку знову почнуться масові звільнення з роботи, щоб уникнути мобілізації, пошуки поліцією ухилянтів», – зазначив Катинський.

Він повідомив,що наразі у військовій частині Тернополя для бажаючих служити за контрактом залишається 1,4 тис. вакансій, у Бережанах – 500.