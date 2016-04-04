У Тернополі поліцейські розшукують осіб, які підпалили автомобіль.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, пожежа сталася учора на території міської комунальної лікарні № 3.

Там горів легковий автомобіль «ГАЗ 3102».

Поліцейські підозрюють підпал, оскільки, як виявилося, в автомобілі не було акумулятора, тож внаслідок замикання проводки вогонь загорітися не міг.

За попередніми даними поліцейських, хтось кинув недопалок крізь щілину бокового скла. Як наслідок вогнем було повністю знищено салон автомобіля.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ Управління.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.