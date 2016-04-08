У Тернополі поліцейські за два дні ліквідували 33 точки стихійної торгівлі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, зокрема учора було ліквідовано 15 таких точок, сьогодні - 18.

За даними поліцейських, продавці, які здійснюють стихійну торгівлю і цим самим захаращують тротуари, створюють незручності для пішоходів та перешкоджають прибиранню вулиць, агресивно реагували на появу поліції.

Втім, коли людям запропонували пред’явити дозвільні документи на торгівлю, таких у них не виявилося. Як і документів на продукцію та трудових договорів.

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Профілактичні роботи з ліквідації точок несанкціонованої торгівлі поліцейські розпочали у зв’язку з тим, що така торгівля здійснюється без сплати податків та з порушенням санітарно-епідеміологічних вимог.