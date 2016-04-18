Барна хоче відновити роботу Тернопільського аеропорту

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, дане питання він підняв під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту «Стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури Тернопільської області», яке відбулося у Тернополі.

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«Відновлення авіаційних рейсів з аеропорту «Тернопіль» призведе до фінансової стабілізації роботи летовища, створення додаткових робочих місць, покращення інвестиційного клімату, що в свою чергу забезпечить повернення коштів в державний бюджет шляхом сплати податків та платежів. Також буде задоволено попит жителів області на авіаперевезення, що матиме позитивний вплив на соціально-економічний розвиток області», - зазначив під час виступу Барна.

Він розповів, що уже проведено перемовини з інвесторами, зокрема компанією «IBS Group» Швейцарія, «Ebert Ingenieureu» Німеччина, «Intelligence Business Sustems Ltd» Дніпропетровськ та представниками польського менеджменту, які займалися відновленнями діяльності європейських аеропортів. З ними досягнуто домовленості щодо подальшої співпраці після завершення процедури приватизації земельної ділянки.

За результатами засідання було підготовлено пропозицію щодо включення Тернопільського аеропорту в Державну цільову програму розвитку аеропортів на період до 2023 року.

«Ми побачили, що злітна полоса добре збережена. Щоб аеропорт отримав систему сертифікації і відновив прийом літаків, в тому числі у нічний час, потрібно 85 тис. грн. Думаю, такі кошти знайдуться в обласному бюджеті. Ми в свою чергу сприятимемо, щоб аеропорт отримав сертифікати і міг приймати літаки», – сказав під завершення засідання голова Комітету з питань транспорту Верховної Ради України Ярослав Дубневич.

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Довідка УНІАН. Аеропорт «Тернопіль» належить до класу «Г».Пропускна спроможність – 50 пас/год.

Після передачі у 2001 році авіапідприємства з державної в комунальну власність Тернопільської обласної ради практично призупинились регулярні авіаційні перевезення.

На теперішній час виконуються лише чартерні перевезення. Відсутність регулярних авіаційних рейсів не дозволяє стабілізувати роботу підприємства.

В 2015 році Тернопільським обласним комунальним підприємством «Фірма Тернопіль-авіаавтотранс» від господарської діяльності отримано 150 тис. грн доходів, в тому числі 90 тис. грн від авіаційної діяльності. Забезпечено здійснення 29 авіарейсів та відправлення 48 пасажирів.

Упродовж останніх десяти років у розвиток підприємства не вкладалися цільові кошти. За рахунок коштів, які виділялись відповідно до діючих обласних програм розвитку аеропорту, погашалась лише кредиторська заборгованість підприємства за попередні роки

Як наслідок виникла заборгованість, яка становить 4,299 млн грн. В тому числі із заробітної плати – 161,8 тис. грн, податки і збори – 937,3 тис. грн., соціальні внески – 2,175 млн грн, штрафи – 524,7 тис. грн, інші борги – 493,5 тис. грн.

З метою створення на території області найбільшої у Західній Україні системи змішаних перевезень з використанням всіх видів транспорту і формування відповідної транспортної інфраструктури в області розроблено проект транспортно – логістичного кластеру, реалізація якого забезпечить формування ринку логістичних послуг, ефективне обслуговування споживачів регіону та зростання обсягу інвестицій в основний капітал області.