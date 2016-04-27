У Збаражі на Тернопільщині відкрили відновлені за 16 мільйонів гривень очисні споруди

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, зношеність устаткування була майже стовідсоткова і поточному ремонту не підлягала, як наслідок неочищені стоки райцентру потрапляли у місцеву річку Гнізна.

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«Питання очисних споруд є дуже актуальним для нашої області. Цього року ми вже відкрили очисні споруди у Бережанах, Хоросткові, Шумську, на черзі – Ланівці. Насамперед це питання екологічної безпеки. Наша стратегії - побудувати нову екологічно чисту Тернопільщину. Якщо будуть належні очисні споруди, не доведеться будувати нові лікарні», – зазначив під час відкриття голова ТернопільськоїОДА Степан Барна.

Він додав, що проект вдалося реалізувати завдяки спільній роботі представників влади та органів місцевого самоврядування.

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Загалом ремонтні роботи обійшлися у майже 16 млн грн.

14 млн грн. виділив державий Фонд регіонального розвитку, 330 тис. грн – бюджет району, 1,254 млн було отримано з міського бюджету Збаража.