Голова Тернопільської ОДА представив свого нового заступника
16:25, 04 травня 2016Тернопіль
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Керівникам структурних підрозділів Тернопільської облдержадміністрації сьогодні представили нового заступника голови ОДА Олега Валова.
До призначення на посаду Валов працював заступником голови Бережанської РДА / wikimedia.org
Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, 38-річного Валова колективу представив голова ОДА Степан Барна.
«Сьогодні, як ніколи, потрібні люди з новим баченням та бажанням працювати. Олег Володимирович займатиметься питаннями децентралізації, формування нових об`єднаних територіальних громад. Для нас цей напрямок роботи є пріоритетним», – сказав під час представлення Барна.
До призначення на посаду Валов працював заступником голови Бережанської РДА.
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