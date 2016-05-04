Голова Тернопільської ОДА представив свого нового заступника

16:25, 04 травня 2016
Тернопіль
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Керівникам структурних підрозділів Тернопільської облдержадміністрації сьогодні представили нового заступника голови ОДА Олега Валова.

тернополь / wikimedia.org

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, 38-річного Валова колективу представив голова ОДА Степан Барна.

«Сьогодні, як ніколи, потрібні люди з новим баченням  та бажанням працювати. Олег Володимирович займатиметься питаннями децентралізації, формування нових об`єднаних територіальних громад. Для нас цей напрямок роботи є пріоритетним», – сказав під час представлення Барна.

До призначення на посаду Валов працював заступником голови Бережанської РДА.

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