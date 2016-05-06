Правоохоронці Тернополя 9 травня чергуватимуть в парку Слави навіть попри те, що заходів там не передбачено

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Руслан Балик.

За його словами, 8-9 травня правоохоронці переходять на посилений режим несення служби.

8 травня на Тернопільщині заплановано десять заходів з нагоди відзначення Дня пам'яті та примирення. Участь у них, за попередньою інформацією, візьме майже 3 тис. осіб.

«На усіх масових заходах чергуватимуть правоохоронці: понад 200 працівників поліції та 25 військовослужбовців Національної гвардії. У Тернополі під час мітингу-реквієму, запланованому у Тернополі в парку Слави біля скульптури "Материнський поклик", за правопорядком стежитимуть 152 правоохоронця, з них 20 працівників патрульної поліції та 25нацгвардійців», – повідомив Балик.

Він також додав, що чергуватимуть поліцейські в парку Слави і 9 травня.

«9 травня в обласному центрі офіційних заходів не передбачається. Проте практика минулих років свідчить, що бажаючі прийти та покласти квіти до Вічного вогню є завжди. Тому у парку Слави цього дня чергуватимуть правоохоронці. Не виключеноть, що деякі громадські об'єднання та партії спробують використати свято для політичного піару, іноді ціною провокацій та конфліктів. Один з можливих приводів - це використання символіки радянського періоду», – зазначив Балик.

За його словами, нестимуть службу поліцейські і біля меморіальних комплексів та пам'ятників невідомим солдатам в області. У посиленому режимі працюватимуть у ці дні працівники вибухо-технічного сектору разом з кінологами.