У Тернополі затримали громадянина Молдови, що обкрадав пасажирів рейсових автобусів

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловік крав ноутбуки у салонах рейсових автобусів, що чекали відправлення на центральному автовокзалі Тернополя.

Зловмисник виносив ноутбуки, які пасажири залишали без нагляду на сидіннях. Крадене пересилав в Одесу знайомому, котрий продавав техніку.

Працівники поліції задокументували шість фактів крадіжок комп’ютерів.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу ("крадіжка, вчинена повторно").