У Тернополі затримали громадянина Молдови, що обкрадав пасажирів рейсових автобусів
11:34, 12 травня 2016Тернопіль
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У Тернополі правоохоронці затримали 48-річного громадянина Молдови, якого підозрюють у вчинені серії крадіжок.
Зловмисник виносив ноутбуки / Сектор комунікації ГУ Національної поліції в Тернопільській області
Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловік крав ноутбуки у салонах рейсових автобусів, що чекали відправлення на центральному автовокзалі Тернополя.
Зловмисник виносив ноутбуки, які пасажири залишали без нагляду на сидіннях. Крадене пересилав в Одесу знайомому, котрий продавав техніку.
Працівники поліції задокументували шість фактів крадіжок комп’ютерів.
Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу ("крадіжка, вчинена повторно").
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