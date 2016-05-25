При Тернопілській ОДА створено групу з вивчення ефективності використання надр області

Як передає кореспондент УНІАН, групу було створено сьогодні дорученням голови ОДА Степана Барни на засіданні колегії облдержадміністрації під час обговорення питання щодо використання надр.

Начальник управління землеустрою та хорони земель Головного управління Держгеокадастру в бласті Олег Малінський під час доповіді повідомив, що на Тернопільщині є 469 кар’єрів площею 2,1 тис. га, однак за офіційними даними 374 кар’єри на площі 1,54 тис. га не використовуються. Він також повідомив, що підприємці, які хочуть легалізувати свою діяльність, стикають з бюрократичними перепонами і не можуть отримати необхідні дозволи майже півроку з Державної служби геології та надр України.

Відтак Барна дав доручення підготувати звернення до керівництва держави щодо вирішення проблеми із затягуванням видачі дозволів.

«На рівні області проблем із видачею дозволів уже немає. Ми всі пам’ятаємо, як ще недавно на сесіях не голосувала одна патріотична сила або «Партія регіонів», аби створити перешкоди підприємцям. Я – лише за легалізацію. Якщо надходять в облдержадміністрацію документи від підприємців, за місяць часу вони отримують мій дозвіл, а депутати ці питання на сесії голосують. Для мене не зрозуміло, чому в Києві вже 5 місяців і більше не можуть надати дозволи по 15 об’єктах. Мене не цікавить 5 місяців, має бути місяць, визначений законодавством. Будемо цю проблему вирішувати на найвищому рівні», – сказав Барна, давши доручення підготувати відповідне звернення до керівництва держави.

Заступник голови ОДА Ігор Вонс під час колегії також висловив претензії до роботи районних відділень Держгеокадастру.

«Якщо 80-90% кар’єрів не використовується або експлуатують без дозволів і сплати податків – це означає, що не проводяться перевірки, що створені на папері комісії насправді не працюють. Тому і такі плачевні результати», – констатував Вонс.

Відтак було створено групу з вивчення ефективності використання надр, до складу якої увійдуть фахівці ОДА та профільних служб і відомств, депутати облради, правоохоронні органи.

До 1 липня група має вивчити реальний стан із використанням кар’єрів, ставків та сільськогосподарських угідь області.