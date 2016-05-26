На Тернопільщині загинув 47-річний чоловік, впавши з риштувань під час ремонту будинку.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещасний випадок стався учора у Борщові.

Як встановили поліцейські, місцевий житель проводив ремонт помешкання у жителя райцентру. Працював на висоті з допомогою риштування. У якийсь момент не втримався і впав з кількаметрової висоти.

Чоловіка із відкритою черепно-мозковою травмою, переломом кісток основи черепа та забоєм головного мозку було доправлено до медичного закладу, де через кілька годин помер.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (1) Кримінального кодексу. З’ясовуються обставини нещасного випадку.