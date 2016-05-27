На Тернопільщині працевлаштували 42% переселенців, що зверталися у пошуках роботи

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом до центрів зайнятості Тернопільської області у пошуках роботи звернулись 464 особи з числа тих, які отримали довідки про взяття їх на облік як таких, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО.

За сприяння обласної служби зайнятості вдалося працевлаштувати 196 переселенців, ще 36 осіб пройшли професійне навчання, 42 були охоплені тимчасовою зайнятістю.

Зараз у місцевих центрах зайнятості на обліку продовжують перебувати як безробітні 30 внутрішньо переміщених осіб. Для них продовжується пошук роботи.