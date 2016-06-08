Правоохоронці затримали одного з убивць депутата Кременецької міськради Ващенка

Як повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник обласного управління Національної поліції Олександр Богомол, вбивцю та його помічника затримали у Кривому Розі. Ще одного вбивцю та організатора вбивства досі розшукують, їх особи встановлено та оголошено в міжнародний розшук.

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Усі підозрювані – раніше судимі уродженці Дніпровської області, 1976, 1985, 1990 та 1991 р.н.

За даними Богомола, зловмисники отримали замовлення у Києві.

«Зараз у нас є кілька версій того, хто може бути замовником. Очевидно, замовляли не вбивство, Віктора Ващенка хотіли провчити за активну громадську позицію. Виконавцям пообіцяли 50 тис. грн, однак заплатили лише по 500 грн», – розповів Богомол.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня двоє невідомих побили битами громадського активіста, депутата Кременецької міської ради Віктора Ващенка, який викривав корупцію в правоохоронних органах та владних структурах.

Від отриманих травм чоловік невдовзі помер у лікарні.

За фактом нанесення умисного тілесного ушкодження, що спричинило смерть людини, було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України.

30 травня облрада створили комісію з контролю за ходом розслідування громадського активіста.