На Тернопільщині у далекобійника викрали 19 тисяч
19:23, 08 червня 2016Тернопіль
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У далекобійника вкрали барсетку з документами та готівкою на суму 19 тисяч.
Відкрито кримінальне провадження / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в Монастириському районі.
Зловмисники прокололи далекобійнику з Дніпровської області колеса під час стоянки на хуторі Дубовиця. Рушаючи, чоловік помітив пошкодження, тож взявся міняти колесо. При цьому салон не зачиняв.
Злодії тим часом вкрали барсетку з документами та готівкою на суму 19 тис. грн.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.
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