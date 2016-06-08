На Тернопільщині у далекобійника викрали 19 тисяч

19:23, 08 червня 2016
Тернопіль
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У далекобійника вкрали барсетку з документами та готівкою на суму 19 тисяч.

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в Монастириському районі.

Зловмисники прокололи далекобійнику з Дніпровської області колеса під час стоянки на хуторі Дубовиця. Рушаючи, чоловік помітив пошкодження, тож взявся міняти колесо. При цьому салон не зачиняв.

Злодії тим часом вкрали барсетку з документами та готівкою на суму 19 тис. грн.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.

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