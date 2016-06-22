У Тернополі дружина побила чоловіка молотком для відбивання м’яса.

Як повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник патрульної поліції Володимир Струк, конфлікт у подружжі виник через ревнощі.

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"Цікаво, що поліцейських викликав чоловік, який поскаржився на свою 20-річну дружину. Він був весь в синяках та саднах, було видно, що жінка добряче приклалася. Била по голові, по руках, по плечах", - розповів Стурк.

За його даними, потерпілий 1994 року народження зняв побої, однак згодом відмовився писати заяву на дружину.

"Вони врешті помирилися, виявилося, що підстав для ревнощів не було", – розповів про завершення інциденту начальник патрульної поліції.