У Тернополі дружина побила чоловіка молотком для відбивання м’яса
14:27, 22 червня 2016Тернопіль
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У Тернополі дружина побила чоловіка молотком для відбивання м’яса.
Постраждалий викликав поліцію, але відмовився писати заяву на дружину / Фото УНІАН
Як повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник патрульної поліції Володимир Струк, конфлікт у подружжі виник через ревнощі.
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"Цікаво, що поліцейських викликав чоловік, який поскаржився на свою 20-річну дружину. Він був весь в синяках та саднах, було видно, що жінка добряче приклалася. Била по голові, по руках, по плечах", - розповів Стурк.
За його даними, потерпілий 1994 року народження зняв побої, однак згодом відмовився писати заяву на дружину.
"Вони врешті помирилися, виявилося, що підстав для ревнощів не було", – розповів про завершення інциденту начальник патрульної поліції.
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