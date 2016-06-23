У тернополянки, яка залишила квартиру незамкненою, викрали коштів на 40 тис грн

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, із заявою про крадіжку з квартири приватного майна звернулася в Тернопільський відділ поліції мешканка з вул. Головацького.

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Вона повідомила, що учора в обідню виходила з квартири до сусідки і не замкнула двері.

Повернувшись додому зрозуміла, що у її помешканні були сторонні люди, оскільки з гаманця, який знаходився в кухні, зникло 8 тис. грн. та 800 доларів. Також у жінки пропав "Айфон 6".

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, правоохоронці розшукують злодія.