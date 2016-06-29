На Тернопільщині 14-річний хлопець потрапив до реанімації, впавши з мосту

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, неповнолітнього жителя Підволочиська до районної лікарні з опіками та переломом ноги доставили сьогодні.

Встановлено, що група дітей гралася на мосту, яким їздить автотранспорт. Під ним проходять високовольтні лінії для електропотягів.

Потерпілий переліз через огорожу, став на металеву арматуру, послизнувся і впав. Дитина пролетіла вниз 7 м, при цьому зачепивши високовольтну лінію.

В результаті, травмованого хлопця з опіками та переломом ноги госпіталізували до реанімаційного відділення.

За попередніми даними хлопчик отримав опіки 2-3 ступня. Його стан важкий.

Вирішується питання про транспортування дитини у обласну дитячу лікарню.