На Тернопільщині внаслідок зіткнення автомобіля з деревом загинув водій
13:54, 05 липня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині внаслідок зіткнення автомобіля з деревом загинув водій.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 / kyivobl.mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора у селі Шили Збаразького району.
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Встановлено, що водій автомобіля марки Mercedes-benz 124 на автодорозі Збараж-Підволочиськ не впорався з керуванням, з'їхав у кювет смуги зустрічного руху і врізався в дерево. Від удару чоловік загинув на місці події.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху").
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