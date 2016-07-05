На Тернопільщині внаслідок зіткнення автомобіля з деревом загинув водій.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора у селі Шили Збаразького району.

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Встановлено, що водій автомобіля марки Mercedes-benz 124 на автодорозі Збараж-Підволочиськ не впорався з керуванням, з'їхав у кювет смуги зустрічного руху і врізався в дерево. Від удару чоловік загинув на місці події.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху").