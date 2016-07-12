У Тернополі в реанімацію госпіталізували 67-річного чоловіка, якого збив вантажний потяг
У Тернополі в реанімацію госпіталізували 67-річного чоловіка, якого збив вантажний потяг.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався сьогодні на колії поблизу смт. Великі Бірки.
Встановлено, що чоловіка збив вантажний потяг, який їхав зі Скалата до Тернополя.
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Потерпілого із переломами обох ніг, закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та множинними саднами обличчя доставили в реанімаційне відділення.
Чому чоловік був на залізничному полотні, встановить слідство.
Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за с. 276 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяли велику матеріальну шкоду).