У Тернополі в реанімацію госпіталізували 67-річного чоловіка, якого збив вантажний потяг

19:36, 12 липня 2016
Тернопіль
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У Тернополі в реанімацію госпіталізували 67-річного чоловіка, якого збив вантажний потяг.

Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався сьогодні на колії поблизу смт. Великі Бірки.

Встановлено, що чоловіка збив вантажний потяг, який їхав зі Скалата до Тернополя.

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Потерпілого із переломами обох ніг, закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та множинними саднами обличчя доставили в  реанімаційне відділення.

Чому чоловік був на залізничному полотні, встановить слідство.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за с. 276 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяли велику матеріальну шкоду).

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