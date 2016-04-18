У Тернополі потяг смертельно травмував 26-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася 16 квітня близько 20 години в районі вул. Гайова.

При виїзді на місце події слідчо-оперативна група встановила, що вантажний потяг, проїжджаючи ділянку дороги "Березовиця-Тернопіль", збив чоловіка 1990 року народження, мешканця села Лозова Тернопільського району.

Потерпілого з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломами кісток тазу та обох стегон, а також з травматичною ампутацією лівої руки доправили до реанімації.

Проте врятувати життя чоловікові не вдалося.

Чому загиблий опинився на колії, з'ясовують слідчі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 276 ч. 3 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, які спричинили загибель людей).