На Тернопільщині у І півріччі зареєстровано 1 тис. 41 безробітних демобілізованих учасників АТО

Як повідомила УНІАН заступник директора обласного центру зайнятості Олександра Островська, з них 118 вдалося працевлаштувати, зокрема 19 отримали одноразову допомогу матеріальну для організації підприємницької діяльності, 39 пройшли професійне навчання, 17 працювали на громадських та інших роботах тимчасового характеру. Станом на 1 липня для 803 демобілізованих учасників АТО продовжуються пошуки роботи.

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«Фахівці центрів зайнятості відносяться до воїнів АТО з особливою увагою, враховуючи соціальні, емоційні, психологічні аспекти. Усім їм надають інформаційні та консультаційні послуги щодо сприяння працевлаштуванню; пропонують започаткувати власну справу, тимчасову зайнятість, професійне навчання чи перенавчання за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття», – каже Островська.

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Вона додала, що центри зайнятості області отримали у місцевих військкоматах списки загиблих учасників АТО з метою сприяння у працевлаштуванні членам їх сімей. І

з 71 опитаної особи 62 не потребували роботи (пенсія за віком, перебувають у трудових відносинах, займаються особистим селянським господарством). Із дев’яти осіб, які виявили бажання працювати, п’ятьом за допомогою служби зайнятості надано місця праці, одна людина працевлаштувалася самостійно, ще троє зареєструвались у центрах зайнятості Тернопільщини з метою пошуку роботи.