Луценко представив нового прокурора Тернопільщини

Як передає кореспондент УНІАН, під час представлення Луценко повідомив, що спочатку планував на цю посаду призначити когось з місцевих молодих прокурорів.

«Розглядав кандидатуру прокурора Кременецької місцевої прокуратури Олега Денисюка. Але коли побачив, що в районі маса незаконних лісопилок і продовжується незаконна вирубка ліса, зрозумів, що ця людина не заслуговує кар’єрного підвищення. Чи зможе залишитися Денисюк на своїй посаді вирішуватиме новопризначений прокурор», – сказав Луценко.

Він додав, що також думав кликати на співбесіду прокурора Теребовлянської місцевої прокуратури Василя Лотоцького, однак отримав дані, що в даному районі лише 10% кар’єрів діють легально.

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«Ця кандидатура теж одразу відпала. Тернопільска прокуратура прославилася хабарями. Тому вирішив призначати не молодого місцевого, а старого досвідченого «коня», який буде вести за собою. Ця людина вже 24 роки працює в органах і зможе навчити молоду команду. При цьому у мене вимога: 3 з 4 заступників мають бути місцевими», – наголосив Луценко.

Він також озвучив перед Перчем конкретні завдання: до вересня провести очищення в органах місцевої прокуратури та сформувати команду, а до кінця року забезпечити легалізацію кар’єрів та припинити незаконні використання корисних копалин.