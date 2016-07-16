Луценко представив нового прокурора Тернопільщини
Генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні представив колективу прокуратури Тернопільщини нового прокурора області В’ячеслава Перча.
Як передає кореспондент УНІАН, під час представлення Луценко повідомив, що спочатку планував на цю посаду призначити когось з місцевих молодих прокурорів.
«Розглядав кандидатуру прокурора Кременецької місцевої прокуратури Олега Денисюка. Але коли побачив, що в районі маса незаконних лісопилок і продовжується незаконна вирубка ліса, зрозумів, що ця людина не заслуговує кар’єрного підвищення. Чи зможе залишитися Денисюк на своїй посаді вирішуватиме новопризначений прокурор», – сказав Луценко.
Він додав, що також думав кликати на співбесіду прокурора Теребовлянської місцевої прокуратури Василя Лотоцького, однак отримав дані, що в даному районі лише 10% кар’єрів діють легально.
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«Ця кандидатура теж одразу відпала. Тернопільска прокуратура прославилася хабарями. Тому вирішив призначати не молодого місцевого, а старого досвідченого «коня», який буде вести за собою. Ця людина вже 24 роки працює в органах і зможе навчити молоду команду. При цьому у мене вимога: 3 з 4 заступників мають бути місцевими», – наголосив Луценко.
Він також озвучив перед Перчем конкретні завдання: до вересня провести очищення в органах місцевої прокуратури та сформувати команду, а до кінця року забезпечити легалізацію кар’єрів та припинити незаконні використання корисних копалин.