На Тернопіольщині перекинулося авто, водій госпіталізований

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода стался 19 липня в Кременецькому районі між селами Великі та Малі Бережці.

За даними правоохоронців, водій Volkswagen Caddy не впорався з керуванням, внаслідок чого авто з'їхало з дороги у кювет та перекинулося.

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Водія із рваними ранами тім'яної ділянки голови та закритою травмою суглобу доправили до лікарні. Встановлено, що водій був за кермом у стані сп’яніння.

Подія внесена в ЄРДР за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).