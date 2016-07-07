У Тернополі госпіталізували матір з дитиною, яких на пішохідному переході збила маршрутка

16:57, 07 липня 2016
Тернопіль
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У Тернополі госпіталізували матір з 4-річною дитиною, яких на пішохідному переході збила маршрутка.

ДТП / Фото ГУНП у Тернопільській області

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 7 липня, близько 10.30 на вул. Тарнавського. За даними правоохоронців, жінка з дитиною саме почала переходити проїжджу частину на пішохідному переході, коли їх збив водій маршрутки, оскільки не встиг вчасно загальмувати.

Жінку госпіталізували до лікарні швидкої допомоги з травмою голови і поперекового відділу хребта, дитину забрали на обстеження до обласної дитячої лікарні. 

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У водія взяли кров  для перевірки на вміст алкоголю.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). 

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