Мешканець Тернопільщини заявив у поліцію, що його сусід стріляв з рушниці в бік дітей

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, із звинуваченнями до правоохоронців звернувся мешканець Заліщиків. У своїй заяві він стверджує, що його сусід стріляв з мисливської рушниці в бік, де гралися діти.

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Обвинувачуваний дане твердження заперечує. За його словами, сусід постійно випускає на його територію курей, попри численні прохання цього не робити. Чоловік запевняє, що для того, щоб прогнати курей, вирішив використати петарди, звук яких і сприйняли за постріли.

Натомість заявник переконує, що бачив в руках сусіда мисливську зброю.

Наразі подію внесено до єдиного реєстру за фактом хуліганства, слідчі встановлюють, що саме трапилося.