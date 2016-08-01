На Тернопільщині знову згорів комбайн та післяжнивні залишки зерна

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора близько 21 год на полі поблизу с. Добриводи Збаразького району.

Згорів зернозбиральний комбайн «Claas Lexion–570».

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Вогнем знищено техніку та післяжнивні залишки зернових культур на площі 0,05 га.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління та пожежною командою Збаразької виправної колонії.

Під час гасіння врятовано посіви зернових на площі 160 га.

Як повідомляв УНІАН, 27 та 28 липня на Тернопільщині теж згоріли два комбайни.