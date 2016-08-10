На Тернопільщині чоловіка переїхав комбайн

14:58, 10 серпня 2016
Тернопіль
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У Тернопільській області комбайн наїхав на 70-річного чоловіка. Потерпілий перебуває в реанімації.

newsru.co.il

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, випадок стався у селі Ходачків.

Чоловік допомагав родичу ремонтувати комбайн. В якийсь момент транспорт самовільно рушив та наїхав на пенсіонера.

Із травмами грудної клітки та рваними ранами плеча потерпілого доправили до лікарні швидкої допомоги. Чоловік перебуває у реанімації.

За цим фактом правоохоронці проводять перевірку.

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