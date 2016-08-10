На Тернопільщині чоловіка переїхав комбайн
14:58, 10 серпня 2016Тернопіль
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У Тернопільській області комбайн наїхав на 70-річного чоловіка. Потерпілий перебуває в реанімації.
Із травмами грудної клітки та рваними ранами плеча потерпілого доправили до лікарні швидкої допомоги / newsru.co.il
Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, випадок стався у селі Ходачків.
Чоловік допомагав родичу ремонтувати комбайн. В якийсь момент транспорт самовільно рушив та наїхав на пенсіонера.
Із травмами грудної клітки та рваними ранами плеча потерпілого доправили до лікарні швидкої допомоги. Чоловік перебуває у реанімації.
За цим фактом правоохоронці проводять перевірку.
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