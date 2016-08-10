На Тернопільщині чоловіка переїхав комбайн

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, випадок стався у селі Ходачків.

Чоловік допомагав родичу ремонтувати комбайн. В якийсь момент транспорт самовільно рушив та наїхав на пенсіонера.

Із травмами грудної клітки та рваними ранами плеча потерпілого доправили до лікарні швидкої допомоги. Чоловік перебуває у реанімації.

За цим фактом правоохоронці проводять перевірку.